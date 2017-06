Tom Clancy's The Division

Update 1.7 erweitert den Online-Shooter um neue, monatlich stattfindende Aktivitäten unter besonderen Spielbedingungen.

The Division wird weiter aktualisiert und mit neuen Inhalten versorgt. Im hauseigenen Stream "State of the Game" stellte Entwickler Massive gestern Einzelheiten zum Update 1.7 vor. Im Zentrum steht dabei die Einführung der sogenannten "Global Events".

Laut Massive wird es pro Monat ein Global Event geben, das eine Woche lang stattfindet. Darin spielt Ihr sämtliche PvE-Aktivitäten, u.a. Hauptmissionen sowie Übergriffe, unter dem Einfluss besonderer Modifikatoren. Dazu zählen etwa effektivere Kopfschüsse oder verringerter Schaden von Schüssen aus der Distanz.

Durch die Teilnahme an den Events verdient Ihr "Global Event Token": Diese neue Währung investiert ihr bei einem speziellen Händler in der Operationsbasis in Kisten mit zufälligen Extras. Zusätzliche Modifikatoren können die Events verändern und bringen Euch mehr Token ein. Außerdem wird es eine eigene Rangliste für die Global Events geben. Ein Erscheinungstermin für das Update 1.7 ist noch nicht bekannt.