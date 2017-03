Tom Clancy's The Division feiert demnächst sein einjähriges Bestehen und Ubisoft Massive dreht den Spieß um und versorgt die Spieler mit reichlich Geschenken, darunter offenbar zwei kostenlose DLCs.

In einem Interview mit Gamerant wurde offenbart, dass die Entwickler uns zum Jubiläum im zweiten Jahr mit zwei kostenlosen DLCs versorgen will, wobei der Fokus augenscheinlich auf PvE-Inhalten liegen wird. Ein erstes Paket soll im Sommer erscheinen und neue Herausforderungen sowie neue Wege, das Spiel zu spielen mit sich bringen. Die vagen Äußerungen sprechen von einer Event-Struktur ähnlich einer Playlist mit Modifikatoren, was ein wenig an den Untergrund-DLC erinnert.

Abgesehen davon soll endlich auch ein Feature eingeführt werden, nach dem sich Fans schon lange sehnen, nämlich die Gestaltung und der Wechsel zwischen verschiedenen Load-Outs, also selbst angefertigten Zusammenstellungen von Waffen und Ausrüstung. Längst überfällig, wie wir meinen.

Abgesehen davon sollen bereits kurzfristig einige Aktionen folgen. So soll es in der Woche vom 9. bis zum 16. März verschiedene Gratis-Goodies geben, darunter 200 Premium-Credits, ein Rocky-Style-Emote, verschiedene In-Game-Events und doppelte Belohnungskisten.

Abgesehen davon hat Ubisoft Massive gerade mit Problemen beim letzten DLC, Das letzte Gefecht, zu kämpfen. Dort wurde nämlich ein Glitch entdeckt, der Spieler mit einem wahren Punkteregen und etlichen Belohnungskisten überhäuft. Auch wir konnten beim Zocken bereits feststellen, dass immer wieder Spieler mit unrealistischen Punktezahlen in der Rangliste auftauchen. Ein Fix ist in Arbeit und wird mit der morgigen Wartung eingespielt. Wie der Glitch funktioniert, werden wir euch natürlich nicht verraten. Hier die Patchnotes für den morgigen Fix: