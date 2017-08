Tom Clancy's The Division

Ihr zockt noch immer Tom Clancy's The Division, habt euch den aktuellen DLC aber noch nicht zugelegt? Pünktlich zum Release von Version 1.7 könnt ihr euch den Zusatzinhalt vorübergehend für lau ansehen.

Wir berichteten ja bereits, dass ab dem morgigen 15. August das Update auf Version 1.7 zu Tom Clancy's The Division erhältlich sein wird (zur News: The Division - Update 1.7: Release-Termin und Inhalte). Passend dazu wird es aber auch noch eine weitere Aktion geben.

Die zweite Erweiterung zum Titel namens "Überleben" ist am kommenden Wochenende kostenlos spielbar. Diese Aktion soll vom 18. August ab 15:00 Uhr bis zum 20. August um 21:00 Uhr andauern. Alle Spielern erhalten auf allen Plattformen - also PS4, Xbox One und PC - zeitgleich Zugriff auf die Inhalte der Erweiterung; zudem wartet der Überlebensmodus als völlig neue Art und Weise, das Spiel zu erleben.

Die Inhalte des für morgen anberaumten, kostenlosen Updates auf Version 1.7 gibt Ubisoft indes wie folgt an:

Globale Events – Die Aktualisierung wird ein neues Event-System einführen. Dieses wird die Spieler herausfordern, sich alternative Wege durch zeitbegrenzte Aufgaben mit neuen Modifikatoren zu bahnen. Die Events werden regelmäßig erscheinen und nach erfolgreichem Abschluss exklusive Belohnungen mit sich bringen. Die Spieler werden zudem zusätzliche Modifikatoren für einige Missionen und Übergriffe aktivieren können, welche eine größere Herausforderung darstellt und ihnen die Chance gibt, mehr Belohnungen zu erhalten.

Belobigungen – Bisher als Heldentaten bekannt, ist dies das neu integrierte Erfolgs-System, welches Spieler mit einer Reihe von Aufgaben und Belohnungen versorgt.

Verschlüsselte Behälter – Beutekisten, die mit zufälligen Anpassungsobjekten und Emotes gefüllt sind. Spieler können die Behälter erhalten, indem sie Chiffre-Schlüssel in der Welt sammeln oder sie mit Premium-Credits kaufen.

Neue Ausstattung und Anpassungsoptionen – Die neue Ausrüstung beinhaltet geheime Ausstattungsgarnituren, neue Gesichtsmasken und Arm-Aufnäher. Die Spieler werden außerdem in der Lage sein, ihre Agenten kostenlos im Friseurladen neu anzupassen.

Überleben-DLC-Neuerungen – Neue Gegenstände werden für die Punktevergabe hinzugefügt, welche es den Spielern erlauben, neue und bessere Highscores zu erzielen. Das Wirtschaftssystem für Belohnungen wurde ebenfalls überarbeitet, sodass Zeitinvestitionen auf der gleichen Höhe mit anderen Aktivitäten sind.

Version 1.7 ist eine von zwei kostenlosen Hauptaktualisierungen von The Division im zweiten Jahr. Das erste globale Event namens "Ausbruch" ist direkt für den 15. August ab 20:00 Uhr eingeplant; dieses endet am 22. August. Einen Trailer zum Update gibt es anbei für euch.