Im März 2019 erscheint The Division 2, doch Ubisoft macht Vorbestellungen schon ab heute möglich. In diesem Zusammenhang wurde auch eine private Beta-Testphase angekündigt.

Tom Clancy's The Division 2 lässt sich ab sofort vorbestellen - und zwar in mehrere Editionen. So könnt ihr euch zwischen Standard, Gold, Ultimate und Collector's Edition entscheiden, um euch den Zugang am 15. März 2019 auf Xbox One, PS4 und PC zu sichern.

Besonderheit: Alle Vorbesteller, die irgendeine dieser Editionen vorbestellen, erhalten Zugang zur neu angekündigten Private Beta. Wann und in welchem Umfang diese Testphase stattfindet, ist gegenwärtig aber noch nicht bekannt. Zudem bekommen Frühentschlossene auch das "Kapitol-Verteidiger-Paket" als DLC, welcher eine exotische SPAS-12-Shotgun und das Gefahrgut-2.0-Outfit umfasst.

Die Inhalte der weiteren Editionen im Überblick:

Gold Edition

3-tägiger Vorabzugang zum Spiel ab dem 12. März 2019

Year One Pass (sieben Tage früherer Zugang zu allen Year-One-Episoden)

exklusive Anpassungs-Gegenstände

zusätzliche Aktivitäten

Digital Ultimate Edition

3-tägiger Vorabzugang zum Spiel ab dem 12. März 2019

Year One Pass (sieben Tage früherer Zugang zu allen Year-One-Episoden)

drei zusätzliche DLC-Pakete ("Elite Agent-Paket", "Battleworn Secret Service-Paket", "First Responder-Paket")

Dark Zone Collector's Edition

3-tägiger Vorabzugang zum Spiel ab dem 12. März 2019

zusätzliche digitale Inhalte inklusive des "Kampferprobt-Geheimdienst-Pakets"

30 cm hohe UbiCollectibles-Figur von Heather Ward

weitere hochwertige physische Gegenstände wie ein Lithografie-Buch, ein Soundtrack ausgewählter Titel und eine Karte von Washington, D.C. – verpackt in einer Premium-Box.

Phoenix Shield Collector's Edition

3-tägiger Vorabzugang zum Spiel ab dem 12. März 2019

Year One Pass (sieben Tage früherer Zugang zu allen Year-One-Episoden)

drei zusätzliche DLC-Pakete ("Elite Agent-Paket", "Battleworn Secret Service-Paket", "First Responder-Paket")

hochwertige, bewegliche UbiCollectibles-Figur im Maßstab 1:6 von Brian Johnson mit Ausrüstung und Waffen

weitere hochwertige physische Gegenstände inklusive einer Steelbook-Metal-Verpackung (Ubisoft Store exklusiv), ein Lithografie-Buch, ein Soundtrack ausgewählter Titel und eine Karte von Washington, D.C.