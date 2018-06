Ubisoft wird auf seiner E3-Pressekonferenz Tom Clancy's The Division 2 näher vorstellen. Im Vorfeld wurden jedoch Details zu den Waffen und dem Setting bekannt.

Update: Kostenloser DLC, Spezialisierungen + Raids (11.06.2018 - 22:37 Uhr)

Tom Clancy's The Division 2 - E3 2018 Cinematic Trailer Auf der eigenen E3-Pressekonferenz hat Ubisoft nun auch einen atmosphärischen Cinematic-Trailer zu The Division 2 nachgereicht.

Ubisoft hat drei komplett kostenlose DLC-Pakete zu The Division 2 angekündigt, die nach dem Spiel-Release neue Gegenden und Features bringen sollen. Darüber hinaus wird es erstmals in der Reihe auch Raids für bis zu acht Spieler geben. Gamer können ihre Charaktere nach dem Abschluss der Kampagne zudem spezialisieren und diesen so spezielle Waffen und Fertigkeiten verpassen. Als Ausrichtungen stehen Sharpshooter, Demolitionist und Survivalist zur Wahl.

Gezeigt wurde ein atmosphärischer Cinematic-Trailer, den ihr euch oben ansehen könnt. Zudem folgt im weiteren Verlauf der E3 noch eine 13-minütige Gameplay-Demo zum Sequel. Als Appetizer gibt es hier aber zunächst noch einen zweiminütigen neuen Gameplay-Trailer.

Tom Clancy's The Division 2 - E3 2018 Gameplay Trailer Hier gibt es einen zweiminütigen neuen Videoclip mit Spielszenen aus The Division 2 für euch.

Bestätigt: Spielt in Washington + Release-Termin + Beta (10.06.2018 - 22:50 Uhr)

Im Rahmen der E3-Pressekonferenz von Microsoft wurde ein erster Trailer zu The Division 2 gezeigt. Dabei wurde auch das Setting in Washington DC bestätigt. Wenig später bestätigte Ubisoft selbst mit dem 15.03.2019 auch den Release-Termin für das Sequel. Das Datum gilt neben der Xbox One auch für die PS4 und den PC. Im Vorfeld soll es eine Beta geben, für die ihr euch ab sofort registrieren könnt.

Tom Clancy's The Division 2 - E3 2018 Der Untergang von Washington DC Trailer Der offizielle Trailer zu The Division 2 bestätigt das Setting in Washington DC.

Weitere Details zur Handlung: "Sieben Monate nachdem ein tödliches Virus in New York City freigesetzt wurde, schickt Tom Clancy’s The Division 2 die Spieler in ein in sich zusammenfallendes Washington DC. Die Welt steht am Abgrund und die Menschheit erlebt die größte Krise in der Geschichte. Als erfahrene Division-Veteranen sind die Spieler die letzte Hoffnung, um den endgültigen Zerfall der Gesellschaft abzuwenden und die verfeindeten Fraktionen, die um die Herrschaft der Stadt ringen, aufzuhalten. Denn fällt Washington, fällt die gesamte Nation."

Tom Clancy's The Division 2 - E3 2018 Gameplay Demo Die neue Gameplay-Demo zu The Division 2 zeigt euch über sechs Minuten erste Spielszenen.

Neue Waffen + Setting geleakt (10.06.2018 - 10:36 Uhr)

So fand im Vorfeld der E3 ein Plakat aus dem LA Convention Center den Weg ins Netz, welches The Division 2 zuzuordnen ist. Eben jenes offenbart vor der offiziellen Vorstellung einige Details zu den Waffen und dem Setting.

Die Charaktere auf dem Poster tragen nämlich Schießprügel, die ihr aus dem ersten Teil nicht kennt. Darunter befinden sich ein Granatwerfer und eine Armbrust. Beim Granatwerfer soll es sich um einen Milkor M312 6-Shot 40mm und bei der Armbrust um die Excalibur Vortex handeln.

Noch interessanter ist aber ein möglicher Hinweis in Bezug auf das Setting, denn offenbar ist The Division 2 in Washington DC angesiedelt. Im Hintergrund ist nämlich das brennende Kapitol zu erkennen. Die Postapokalypse verlagert sich also scheinbar von New York City in die US-Hauptstadt und bringt damit womöglich neue Konflikte mit sich.

The Division 2 soll bis April 2019 veröffentlicht werden. Details gibt es auf Ubisofts E3-Pressekonferenz, die am Montag um 21.30 Uhr deutscher Zeit beginnt.