Im Rahmen eines Panels auf der San Diego Comic-Con an diesem Wochenende hat Ubisoft nun weitere Ankündigungen rund um Tom Clancy's The Division 2 getätigt. So bestätigte man neue Wege, um das Universum des Spiels noch weiter zu vergrößern.

Wenn The Division 2 im März kommenden Jahres erscheint, dann soll das Universum des Titels nicht nur auf das Videospiel selbst begrenzt sein. So bestätigte Ubisoft heute weitere Inhalte, die in der post-pandemischen Welt angesiedelt sind und diese noch weiter zum Leben erwecken sollen.

In Kooperation mit Dark Horse Comics wird man ein Comic-Buch herausbringen; die Reihe spielt in der Welt von The Division und ist zeitlich zwischen der bitteren Kälte des ersten Spiels und der drückenden Sommerhitze im zweiten Teil angesiedelt. Dabei werden die Auswirkungen des Virus außerhalb von New York City und Washington D.C. erforscht. Der Release soll 2019 erfolgen.

Wer lieber mehr Lesestoff möchte, der bekommt auch einen neuen Roman zu The Division 2 an die Hand. Angesiedelt im Frühling folgt ihr dabei der Geschichte von April Kelleher, einer einfallsreichen und entschlossenen Überlebenden, die durch die post-pandemischen Straßen von New York schweift. Von dort zieht sie es bis in den zerstörten mittleren Westen der USA. Auch diese Survival-Geschichte ist für 2019 eingeplant, aber noch nicht konkreter datiert.

Zu guter letzt gibt es auch noch das "The Divison Lore Book", in dem Dark Horse Books im kommenden Jahr 2019 die Welt des Videospiels thematisiert. Im 192-seitigen Hardcover-Buch gibt es viel Wissen und detaillierte Designs zu sehen. Es soll euch zudem alles Wissenswerte über Taktiken, High-Tech-Ausrüstungen und die Wichtig der Mission von The Division offenbaren.

Tom Clancy's The Division 2 erscheint am 15. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One.