Lange wurde gemutmaßt, jetzt gibt es Gewissheit: Ubisoft arbeitet an einer Fortsetung seines Online-Shooter-Rollenspiels The Division!

Nach vielen Spekulationen, erst vor wenigen Tagen verstärkt durch Stellenausschreibungen für neue Programmierer, steht es nun fest: The Division 2 kommt! Das gab Entwickler Massive Entertainment heute im Rahmen eines Livestreams bekannt.

Bereits kurz davor erfolgte die Ankündigung durch einen Blog-Eintrag von Julian Gerighty, seines Zeichens Creative Director beim schwedischen Entwickler: "Wir freuen uns sehr bekannt geben zu können, dass wir derzeit an Tom Clancy's The Division 2 arbeiten. Die Entwicklung wird von Massive Entertainment geleitet und durch eine enge Zusammenarbeit mit Ubisoft Annecy, Redstorm, Reflections, Ubisoft Bucharest und Ubisoft Shanghai vorangetrieben. The Division 2 wird auf einer aktualisierten Version der Snowdrop Engine basieren, die uns dabei helfen wird, unsere Ambitionen für diesen Titel entsprechend umzusetzen. Noch wichtiger ist aber, dass wir auch all die Erfahrung, die wir in den vergangenen zwei Jahren angesammelt haben, in diese Fortsetzung investieren können um sicherzustellen, dass alles gut läuft."



Auf der E3 im Juni diesen Jahres wolle man mehr über die Fortsetzung verraten und zeigen, was für The Division 2 geplant sei. Zu einem möglichen Erscheinungstermin oder -jahr machte Gerighty keine Angaben.