Ubisoft wird auf seiner E3-Pressekonferenz Tom Clancy's The Division 2 näher vorstellen. Im Vorfeld wurden jedoch Details zu den Waffen und dem Setting bekannt.

So fand im Vorfeld der E3 ein Plakat aus dem LA Convention Center den Weg ins Netz, welches The Division 2 zuzuordnen ist. Eben jenes offenbart vor der offiziellen Vorstellung einige Details zu den Waffen und dem Setting.

Die Charaktere auf dem Poster tragen nämlich Schießprügel, die ihr aus dem ersten Teil nicht kennt. Darunter befinden sich ein Granatwerfer und eine Armbrust. Beim Granatwerfer soll es sich um einen Milkor M312 6-Shot 40mm und bei der Armbrust um die Excalibur Vortex handeln.

Noch interessanter ist aber ein möglicher Hinweis in Bezug auf das Setting, denn offenbar ist The Division 2 in Washington DC angesiedelt. Im Hintergrund ist nämlich das brennende Kapitol zu erkennen. Die Postapokalypse verlagert sich also scheinbar von New York City in die US-Hauptstadt und bringt damit womöglich neue Konflikte mit sich.

The Division 2 soll bis April 2019 veröffentlicht werden. Details gibt es auf Ubisofts E3-Pressekonferenz, die am Montag um 21.30 Uhr deutscher Zeit beginnt.