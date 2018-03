In der vergangenen Woche hat Ubisoft nach vorherigen Gerüchten das Sequel Tom Clancy's The Division 2 offiziell bestätigt. Nun wird klar, wie riesig der neue Titel wirklich werden soll.

Wer sich schon für The Division begeistern konnte, der dürfte mit dem Sequel Tom Clancy's The Division 2 durchaus noch glücklicher werden, denn der Nachfolger zum Open-World-Actionspiel aus dem Jahr 2016 wird offenbar riesig werden. Das darf man zumindest annehmen, wenn man sich die schier unglaubliche Menge an Entwicklern vor Augen führt, die offenbar am Titel werkelt.

Demnach entsteht The Division 2 keineswegs nur bei Ubisoft Massive, die für den ersten Teil verantwortlich waren. Das Studio ist zwar federführend für den Nachfolger verantwortlich, hat aber etliche weitere Ubisoft-Studios zur Seite gestellt bekommen. Demnach sollen auch Ubisoft Annecy, Redstorm, Reflections, Ubisoft Bucharest und Ubisoft Shanghai aktiv in die Entwicklung des Spiels eingebunden sein. Ubisoft Sofia kommt zudem wohl eine untersütztende Rolle zu.

Für Ubisoft ist es keineswegs unüblich, dass mehrere Studios für ein Spiel kooperieren. Wenn es aber um die konkrete Anzahl an eingebundenen Entwicklern geht, dann wird deutlich, dass The Division 2 durchaus etwas Besonderes ist. Nicht weniger als das bislang größte Entwicklerteam soll am Titel arbeiten, wobei Quellen sogar von sage und schreibe über 1.000 Mitarbeitern bei Ubisoft sprechen, die involviert sind. Ubisoft selbst wollte sich zu entsprechenden Berichten aber bis auf Weiteres nicht offiziell äußern.

Das Sequel soll euch weit mehr als nur frische Spielinhalte bieten. Unter anderem wurde die verwendete Snowdrop Engine noch einmal substantiell verbessert, um für neuen grafischen Hochgenuss zu sorgen. Bleibt zu hoffen, dass Befürchtungen von einigen Fans, das involvierte Entwicklerteam sei vielleicht zu groß, nicht für ein am Ende schlechteres Ergebnis sorgt. Nicht umsonst sagt man ja häufig: "Viele Köche verderben den Brei."