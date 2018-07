Bis zum Erscheinen von The Division 2 dauert es noch etwas. Doch die Anmeldungen für die Beta laufen so heiß, das bereits ein erster Rekord gebrochen wurde ...

Das Interesse an Tom Clancy's The Division 2 ist allem Anschein schon Monate vor dem Release enorm. Allein die bisherigen Anmeldungen für die Beta-Phase des Shooter-Rollenspiels brechen alle Rekorde bei Ubisoft.

Wie Yves Guillemot, CEO von Ubisoft, im Rahmen einer Investorenversammlung verriet, hat sich die große Präsentation des Spiels während der E3 ausgezahlt: Für die angekündigte Beta haben sich mehr Spieler registriert, als bei irgendeinem anderen Ubisoft-Titel zuvor. Bisher stand der Vorgänger The Division an der Spitze dieser Rangliste.

Das große Interesse am Spiel bedeutet zwar nicht zwangsläufig gute Verkäufe, dennoch dürfte Ubisoft mit der bisherigen Entwicklung zufrieden sein. Das heißt aber auch, dass die Beta abliefern muss – wann das soweit sein wird, steht aber aus. Bekannt ist dagegen der Erscheinungstermin der Vollversion: The Division 2 kommt am 15. März 2019 für PS4, Xbox One und PC in den Handel.