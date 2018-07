Tom Clancy's The Division 2

Bei Ubisoft spielte auf der E3 2018 nach der vorherigen Ankündigung Tom Clancy's The Division 2 naturgemäß eine große Rolle. Jetzt wurden weitere Details publik, die vor allen Dingen Singleplayer-Fans unter euch freuen dürften.

Der Schwerpunkt in Tom Clancy's The Division 2 liegt sicherlich auf dem kooperativen Spielerlebnis, das weiter ausgebaut wurde. Allerdings kommen auch Singleplayer-Fans auf ihre Kosten, denn wie Ubisoft Massive nun gegenüber AusGamers bestätigt, lässt sich der komplette Titel weiterhin auch gänzlich alleine bewältigen.

"Ihr könnt die komplette Story-Kampagne bis hin zum Endgame - und anschließend auch das Endgame selbst - alleine zocken. Aber ihr könnt den selben Inhalte auch im Koop mit zwei, drei oder vier Spielern spielen", so Game Director Mathias Karlson.

Damit bleibt auch The Division 2 dem Format des ersten The Division treu, das im Grunde ein Singleplayer-Titel war, bis der Spieler das Koop-Matchmaking angestoßen hat. Im Gegensatz zu beispielsweise Destiny trefft ihr nicht auf andere Spieler, solange ihr diese nicht in eure Spielsitzung eingeladen habt.

Wie auch im kooperativen Erlebnis werdet ihr die Resultate eurer Handlungen zu spüren bekommen; dementsprechend werden sich nämlich die Welt sowie die Zivilisten verändern. Dadurch soll die Spielwelt nach dem Willen der Macher insgesamt auch glaubwürdiger werden.

Tom Clancy's The Division 2 erscheint am 15. März 2018 für PC, PS4 und Xbox One.