Ubisoft hat mit ShadowBreak einen speziell für mobile Geräte entwickelten Titel im Tom-Clancy-Universum angekündigt.

In dem als Echtzeit-Multiplayer-Scharfschützen-Shooter beschriebenen Spiel schickt euch das Entwicklerstudio Ubisoft Halifax in ein Szenario der nahen Zukunft. Kriminelle Fraktionen, genannt Shadow Nations, bringen in nur einer Nacht ganze Nationen unter ihre Kontrolle. Als Mitglied der Elite-Scharfschützen von ShadowBreak tretet ihr dieser Bedrohung in Echtzeit-Gefechten entgegen.

Die Veröffentlichung von Tom Clancy’s ShadowBreak ist für dieses Jahr auf iOS- und Android-Geräte geplant.