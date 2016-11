Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Ubisoft hatte ja bereits bestätigt, dass nach der ersten Staffel an Zusatzinhalten zum Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege noch nicht Schluss ist. Nun wurde der zweite Season Pass offiziell verfügbar gemacht; auch die Inhalte wurden in diesem Zusammenhang konkretisiert.

Sowohl via Windows Store als auch via PSN ist nun der zweite Season Pass zu Rainbow Six: Siege verfügbar geworden; dieser kostet knapp 30 US-Dollar und soll euch bis Februar 2018 mit weiteren Inhalten versorgen.

So wird es vermutlich wieder vier DLC-Pakete geben, die den gleichen Umfang annehmen, wie bisherige Zusatzinhalte. Konkret erhaltet ihr in diesen:

8 neue Year 2 Operator über 4 Inhalte

8 exklusive Individualisierungsoptionen von Kopfbedeckungen

8 exklusive Individualisierungsoptionen für Uniformen

R6 Carbon Talisman

600 R6 Credits zum Erwerb von Ingame-Inhalten.

VIPs erhalten jeweils einen 7-tägigen Vorabzugang zu den neuen Operators, einen 10-prozentigen Nachlass auf Angebote im Ingame-Shop, einen 5-prozentigen Boost um Ingame-Inhalte schneller freizuschalten und zwei zusätzliche, tägliche Herausforderungen.

Der Year 2 Season Pass ersetzt den bisherigen Season Pass, so dass ihr die Operator aus dem ersten Jahr künftig nur noch per Ingame-Währung erwerben könnt.