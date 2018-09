Ubisoft möchte die Zwei-Stufen-Authentifizierung für Rainbow-Six-Siege schmackhafter machen, zur Not auch mit einem kleinen Geschenk. Die noch freiwillige Methode wird bald verpflichtend.

Wer die doppelte Authentifizierung für Rainbow Six: Siege nutzt, bekommt von Ubisoft einen neuen Skin für den Operator Thermite an. Da in der Vergangenheit Cheater vermehrt zu Beschwerden der Community geführt haben, hat Ubisoft die zweifache Sicherheitsprüfung schon vor zwei Monaten eingeführt. Diese lässt sich über mehrere Apps durchführen.

Ubisoft rät dafür zur Nutzung des Google Identificators, möglich ist die Zwei-Stufen-Authentifizierung aber auch mit den üblichen Apps wie LastPass, Duo, Authy oder Microsoft Authenticator. Sie alle können zusammen mit Uplay genutzt werden. Noch ist das System freiwillig, doch ab Patch 3.1 möchte Ubisoft allen Spielern den Zugriff auf Ranked-Matches verweigern, die darauf verzichten. Ein genaues Datum soll aber noch rechtzeitig kommuniziert werden.

Die offizielle Website beschreibt, wie ihr den Vorgang durchführt:

