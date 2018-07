Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Beleidigungen gehören leider Gottes im Online-Bereich zum Alltag und sind auch in Rainbow Six: Siege keine Seltenheit. Wenn es dabei auch noch in eine rassistische Richtung geht, dann geht Ubisoft ganz offensichtlich aber rigoros vor.

Via Twitter beschwerte sich nun ein Spieler öffentlich bei Ubisoft, weil er kurzerhand aus dem Spiel verbannt wurde. Grund dafür: Er hat eine rassistisch anmutende Beleidigung getätigt, weshalb Ubisoft den Spielausschluss aussprach. Der Entwickler und Publisher ist dabei offensichtlich in mehreren Fällen rigoros so verfahren, wenn es um rassistische Phrasen ging.

Im besagten via Twitter zitierten Fall ging es um die Verwendung des Wortes "nibba" im Ingame-Chat-System, eine Variation der bekannten Beleidigung, um einer Bestrafung eigentlich zu entgehen. Bei Ubisoft rutscht aber auch sowas glücklicherweise nicht durch. Der betreffende Spieler erhielt einen 30-minütigen Spielausschluss als Warnschuss.

Die allgemeinenen Spielbedingungen untersagen bedrohenden, rassistischen, sexistischen und anderen diffarmierenden Sprachgebrauch explizit, so dass das Vorgehen von Ubisoft nur rechtens ist. In einem ersten Schritt wird ein 30-minütiger Ausschluss ausgesprochen, Wiederholungstäter bekommen bei zweiten und dritten derartigen Aussagen dann bereits einen zweistündigen Spielausschluss aufgebrummt. Nach der dritten Beleidigung wird der Nutzer-Account genauer unter die Lupe genommen und es droht - in Abhängigkeit der Schwere der Beleidigungen - auch ein permanenter Ausschluss aus Rainbow Six: Siege.

Noch im April hatte Ubisoft betont, stärker gegen vergiftete Spielatmosphäre durch beleidigende Spieler in Rainbow Six: Siege vorgehen zu wollen. Dieses Vorhaben setzt man ganz offensichtlich auch aktiv in die Tat um.