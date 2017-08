Bereits seit Ende 2015 treibt Rainbow Six: Siege von Ubisoft auf PC, PS4 und Xbox One sein Unwesen. Ein Ende des Erfolgs des Taktik-Shooters ist bis auf Weiteres aber nicht in Sicht, wie nun auch Ubisoft erneut unterstrich.

Via UbiBlog hat der französische Entwickler und Publisher nun das Erreichen eines weiteren Meilensteins mit dem Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege kommuniziert. Demnach zähle das Spiel mittlerweile mehr als 20 Millionen registrierte Spieler. Gleichzeitig ist die Situation keineswegs sei, dass davon die meisten schlicht bereits inaktiv wären: Pro Tag gibt es weiterhin mehr als 2,3 Millionen Spieler, die täglich in Rainbow Six: Siege aktiv sind.

Seit dem Release von Rainbow Six: Siege wurde das ursprüngliche Roster von 20 Operators auf mittlerweile deren 30 erweitert. Dazu gibt es aktuell 16 Karten, die als Schlachtfelder dienen. Im Zuge von "Operation Health" will Ubisoft derzeit noch bestehende technische Probleme und Glitches angehen sowie die generelle Spielqualität verbessern. Das genieße derzeit eine größere Priorität als die Entwicklung neuer Spielinhalte.