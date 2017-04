Nachdem der Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege zuletzt mit einem neuen Balancing-Update versehen wurde, hat Ubisoft in hiesigen Gefilden nun auch eine neue Turnier-Reihe angekündigt.

In einer Pressemitteilung kündigte der französische Entwickler und Publisher den Start des neuen Turnierformats "Siege Lounge Series" in Rainbow Six: Siege an. Diese Cup-Serie besteht aus insgesamt vier Online-Qualifikationen, einem Halbfinale und einem Finale. Zur Teilnahme sind Amateur- und Profiteams gleichermaßen. Zu gewinnen gibt es ein Preisgeld von 1.200 Euro.

Das Finale der neuen Serie bestreiten die beiden besten Teams der vorherigen Partie. Dieses wird im neuen Leistungszentraum von Penta Sports in Berlin ausgetragen. Weitere Details zum Turnierformat findet ihr auf der eigens eingerichteten Webseite.