Der Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege ist schon etwas länger am Markt, aber immer noch sehr populär. Wer einsteigen möchte, bekommt nun wieder eine passende Gelegenheit, den Ubisoft-Titel auszuprobieren.

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege wird mal wieder vorübergehend kostenlos angeboten; das hat Entwickler und Publisher Ubisoft nun angekündigt. Die Aktion erstreckt sich dieses Mal auf alle unterstützten Plattformen, also PC, PS4 und Xbox One gleichermaßen.

Das kostenfreie Wochenende findet auf dem PC via dem hauseigenen Dienst Uplay statt und beginnt am 15. Februar; die kostenlose Testphase endet hier am 20. Februar. Die gleichen Daten gelten im Übrigen auf der PS4, auf der Xbox One läuft die Aktion vom 15. bis zum 19. Februar 2018.

Wer anschließend die Vollversion erwirbt, der kann im Übrigen wie gewohnt die Fortschritte aus der kostenlosen Spielfassung übernehmen; einzig die Starter Edition ist davon ausgenommen.

Kleine Erinnerung: Rainbow Six: Siege startet in Kürze in die erste Season des mittlerweile dritten Jahres. Zum Start wird "Operation Chimera" veröffentlicht, das zunächst ab dem 19. Februar den den Test-Servern zu finden sein wird. Der Launch auf allen Plattformen ist für den 06. März 2018 geplant. Dazu gibt es mit "Outbreak" einen neuen Koop-Modus, der ab dem 20. Februar auf den PC-Test-Servern zu finden sein wird. Live geht der Modus auf PC, PS4 und Xbox One dann vom 06. März bis zum 03. April 2018.