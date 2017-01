In einem Teaser hat Ubisoft den Namen der ersten Operation in der neuen Season verraten und kündigt außerdem an, wann es weitere Informationen geben wird.

Die zweite Season in Rainbow Six: Siege soll insgesamt vier neue Operationen enthalten, die erste davon wir den Namen Velvet Shell tragen. Mit ihr wird es zwei neue Operators aus Spanien geben, die neue Map der Operation soll zum ersten Mal während des Six-Invitiational-Turnieres in Montreal gezeigt werden. Zusammen mit den Finalspielen sollen die ersten Bewegtbilder zu Velvet Shell am 5. Februar 2017 gegen 15 Uhr gezeigt werden. Auf welchem Kanal das Turnier auf Twitch und YouTube offiziell angeschaut werden kann, wird noch bekanntgegeben.

Bisher bestand eine neue Operation in Rainbow Six: Siege aus einer neuen Map, die kostenlos für alle Spieler zur Verfügung stand sowie zwei neuen, kostenpflichtigen Operatoren. Besitzer des Season-Pass erhielten bisher immer zwei Wochen vorab Zugang zu den neuen Figuren.