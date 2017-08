Der französische Entwickler und Publisher Ubisoft setzt weiter auf den erfolgreichen Taktik-Shooter Tom Clancy's Rainbow Six: Siege und hat mit "Blood Orchid" nun den nächsten DLC in Aussicht gestellt. Wir verraten euch hier das Release-Date.

Ubisoft wird das Universum des Taktik-Shooters Rainbow Six: Siege auf PC, PS4 und Xbox One weiter ausbauen und hat mit "Operation Blood Orchid" nun das nächste DLC-Update angekündigt. Dieses wird noch im Laufe dieses Monats zu haben sein und ist zudem erstmals auf der gamescom zu sehen.

Mit "Operation Blood Orchid" erwartet euch die zweite Year-2-Karte in Rainbow Six: Siege, welche ab dem 29. August 2017 für Xbox One, PS4 und PC veröffentlicht wird. Nachdem in den letzten drei Monaten die Verbesserungen des Spielerlebnisses im Fokus standen, kommen nun also wieder neue Inhalte. Das Update umfasst eine neue kostenlose Karten, drei brandneue Operator – zwei aus Hong Kong und einer aus Polen – sowie eine ganze Reihe von Anpassungsgegenständen.

Die drei neuen Operator werden für Inhaber eines Season Pass zum genannten Termin erhältlich sein, alle anderen Spieler dürfen ab dem 05. September 2017 zuschlagen. Weitere Details zum Blood-Orchid-Update soll es zudem im Rahmen eines Livestreams während der Pro League Finals auf der gamescom am 26. August um 18:15 Uhr auf twitch.tv/rainbow6 geben.