Am 01. Dezember 2015 wurde der Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege, der seither auf eine treue Fanbase setzen darf. Dennoch lässt Ubisoft nichts unversucht, neue Spieler dazu zu gewinnen. Dabei soll nun wieder ein kostenloses Wochenende helfen!

Ubisoft hat ein weiteres kostenfreies Wochenende rund um den Taktik-Shooter Tom Clancy's Rainbow Six: Siege angekündigt. Dieses wirde vom 16. November bis zum 19. November 2017 laufen, so dass ihr euch die kalten Herbst-Tage mit dem Shooter um die Ohren schlagen könnt. Dabei trefft ihr auf eine mittlerweile über 20 Millionen starke Community auf PS4, Xbox One und PC. Auf dem heimischen Rechenknecht wird die Teilnahme via Steam sowie Uplay möglich sein.

Gleichzeitig rabattiert Ubisoft in einem Aktionszeitraum den Preis der Vollversion. Wer im Rahmen des kostenlosen Wochenendes überzeugt wurde, der kann sich den Shooter im Zeitraum vom 16. bis 27. November 2017 mit einem Rabatt von 50 Prozent auf den regulären Preis sichern. Spielfortschritte können in die Vollversion natürlich übernommen werden.

Mit "Operation White Noise" wird im Spiel zudem bald Year 2 Season 4 eingeläutet. Dabei gibt es wieder frische Spielinhalte, namentlich eine Karte in einem Beobachtungsturm in Südkorea, drei neue Operator und mehr. Der DLC soll zunächst ab dem 20. November 2017 auf dem technischen Test-Server auf dem PC unter die Lupe genommen werden.