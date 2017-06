Die Pro League von Rainbow Six: Siege geht in die mittlerweile dritte Saison. Dieses geht dieses mal auch in Asien an den Start.

Ubisoft kündigte nun an, dass die Pro League am 03. September nun auch nach Asien kommen wird. Zuvor war der intensiv geführte Wettbewerb in Europa, Lateinamerika und Nordamerika durchgeführt worden. Auf diesem Weg will der französische Entwickler und Publisher weitere eSportler für sich gewinnen. Die künftige Konkurrenz kommt aus den Regionen Japan, Südkorea, Südostasien, Australien und Neuseeland.

Die erste Eastern Pro League wird ihr Finale vom 21. bis 22. Oktober im australischen Sydney feiern. Die Gewinner haben dann die Möglichkeit, gegen die besten Spieler aus den anderen Regionen der Welt im Season-Finale der Pro League vom 17. bis 19. November in Sao Paulo anzutreten. Das Finale der Season 2 steigt im Rahmen der gamescom vom 25. bis zum 26. August auf der Hauptbühne der ESL Arena.