In einer Pressemitteilung haben Ubisoft und die ESL heute die zweite Saison der Pro League im Taktik-Shooter Tom Clancy's Rainbow Six: Siege angekündigt.

Das weltgrößte eSports-Unternehmen und der französische Entwickler und Publisher haben sich zusammen getan, um auch in diesem Jahr wieder die Pro League in Rainbow Six: Siege auszutragen. Der weltweite Wettbewerb startet am 20. März in Nordamerika, am 23. März in Europa und am 26. März in Brasilien.

Die erste Saison endete mit dem Six Invitational Event in Montreal. Dort traten die besten Teams gegeneinander an, 120.000 Fans verfolgten das Event. Die zweite Saison wird nun ausschließlich auf dem PC ausgetragen, womit eine noch größere und bessere Entwicklung des Wettbewerbs gesichert werden soll. Konsolenspieler bekommen hingegen die Gelegenheit, in den Major Leagues gegeneinander anzutreten.

Brand Director Alexandre Remy kommentiert diese Entscheidung wie folgt: "Indem wir auf den PC setzen, möchten wir dem Wettbewerb ein höheres Level an Engagement und Unterhaltung verleihen und die positiven Werte fördern, die wir begrüßen: Die Hingabe unserer Profis an das Spiel, ihre Disziplin, ihre harte Arbeit und die Opfer, die sie auf sich nehmen."

Der diesjährige Wettbewerb wird drei Seasons der Pro League und ein großes Finale beinhalten, in dem der weltweite Champion gekürt wird. Am Ende jeder Season werden die besten Teams aus Europa, Nordamerika und Brasilien bei einem Live-Event in den PC Season Finals gegeneinander antreten. Dabei steht ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar auf dem Spiel. Die Finalpartien der Season One werden am 20. und 21. Mai in Kattowitz ausgetragen.