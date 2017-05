Im Taktik-Shooter Tom Clancy's Rainbow Six: Siege neigt sich die Saison der Pro League dem Ende entgegen. Am kommenden Wochenende stehen die Finals an.

Wie der französische Entwickler und Publisher Ubisoft ankündigt, finden die Pro League Finals in Rainbow Six: Siege am kommenden Wochenende statt. Am 20. und 21. Mai treffen sich die besten acht Top-Team der Welt, um das Siegerteam zu küren.

Die Final-Teilnehmer haben sich während der regionalen Online-Qualifikation in den vergangenen sieben Wochen bewiesen. Sie konkurrieren nun um ein Preisgeld von insgesamt 237.500 US-Dollar und den Champion-Titel der ersten Season im Year 2 der Pro League.

Mit dabei sind die Teams Penta, GiFu, gBots, Flipsid3 Tactics, Vertical, Elevate, V3 Masters und Black Dragons. Weitere Details zum Turnier findet ihr auf dieser Webseite.