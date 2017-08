Ubisoft hat einen neuen Patch für Rainbow Six: Siege angekündigt. Dieser kommt auf eine beachtliche Größe von bis zu 42 GB. Da stellt sich natürlich die Frage, was kommt mit dem Patch auf uns zu?

Ubisoft hat einen neuen Patch für ihren Taktik-Shooter Tom Clancy's Rainbow Six: Siege angekündigt und bereits Details dazu genannt, was er mitbringt und wie groß er wird. Seid gewarnt. Unter gewissen Umständen müsst ihr eventuell nochmal richtig Platz auf eurer Festplatte freiräumen. So kommt der Patch für den PC mit Ultra-HD-Texturen auf eine beachtliche Größe von 42 GB, ohne die Texturen auf 26 GB. Die Patches für die Xbox One und die PlayStation 4 kommen beide auf 15 GB.

Der Patch, der auf die Bezeichnung Y2S3.0 hört, ändert laut Ubisoft einiges an den Datenstrukturen von Rainbow Six: Siege. Der Titel arbeitet mit sogenannten Forges, ein komprimiertes Archiv, das andere Dateien enthält. Wenn eine Datei, die Teil eines dieser Archive ist, ersetzt werden musste, wurde das Archiv neu heruntergeladen, ohne das andere zu ersetzen oder zu überschreiben. Damit ging massenhaft Speicherplatz flöten. Der neue Patch soll das nun ändern, weniger Speicherplatz verbrauchen, die Zugriffszeit auf die Dateien verringern und damit kürzere Ladezeiten bringen. Dafür sei aber ein einmaliger Download des Patches in dieser Größenordnung notwendig.

Außerdem überarbeitet der Entwickler den Komprimierungs-Prozess und will so die Größe von zukünftigen Patches um 12-15% verringern.