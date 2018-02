Ubisoft hatte zuletzt ja bereits bestätigt, künftig weniger Spiele pro Jahr neu auf den Markt bringen zu wollen. Stattdessen will man bestehende Titel länger mit frischen Inhalten versorgen - und Rainbow Six: Siege könnte diesbezüglich ein Vorreiter sein.

Der Taktik-Shooter Tom Clancy's Rainbow Six: Siege ist auch nach über zwei Jahren immer noch erfolgreich am Markt unterwegs, und wenn es nach dem Willen der Entwickler geht, dann wird das auch noch viele Jahre so bleiben. In Anbetracht von Ubisofts Plan, künftig weniger neue Spiele pro Jahr zu veröffentlichen, sollten Anhänger der Reihe also erstmal nicht auf ein Sequel setzen.

Grund dafür ist nämlich der 10-Jahres-Plan, den das Entwicklerteam mit dem aktuellen Rainbow Six: Siege verfolgt. Diesen hatte man im Zuge eines Livestreams anlässlich des 2018 Six Invitationial kommuniziert, in dessen Rahmen auch der neue Zombie-Modus Outbreak näher thematisiert wurde.

Demnach hofft man beim Entwickler, dass das Spiel insgesamt zehn Jahre lang am Markt aktiv sein kann. Dazu beitrage sollen regelmäßige neue Inhalte in Form von DLCs, welche wiederum etliche neue Operator in den Titel integrieren sollen. Geht alles glatt, dann wird es womöglich einmal über 100 der Spielcharaktere in Rainbow Six: Siege geben - und eben kein direktes Sequel.

Zu ambitioniert klingt der Plan gegenwärtig nicht, wenn man bedenkt, dass die Spielerzahlen im Titel immer noch steigen. Aktuell liegt man bei 27 Millionen Spielern; vor rund drei Monaten waren es noch deren 25 Millionen. Im aktuellen Year 3 soll es acht neue Operator geben. Außerdem will man auch einige bestehende Karten überarbeiten und ausgewogener gestalten. Der Fokus liege hierbei auf dem Bomb-Modus und in jeder kommenden Season soll eine Map in diesem Zusammenhang optimiert werden. Zudem ist für das aktuelle Jahr auch der neue Modus "Pick & Ban" geplant, in dem Teams beim Gegner jeweils zwei Operator ausschließen können.