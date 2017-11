Der Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege ist mittlerweile seit zwei Jahren am Markt, hält sich an diesem aber weiter wacker. Vor allem auf eine treue eSports-Community kann das Spiel zählen. Auch im nächsten Jahr will man indes mit frischen Inhalten weiter machen.

Ubisoft möchte auch im kommenden Jahr die Spieler von Rainbow Six: Siege bei der Stange halten und hat am Wochenende im Rahmen der Pro League Finals nun Details zum Year 3 des Taktik-Shooters bekannt gegeben.

Wie bereits bekannt, soll als Nächstes noch das Year 2 Season 4 Update "Operation White Noise" veröffentlicht werden. Der DLC hat ein Setting in Südkorea, bietet die neuen Operator Zofia, Dokkaebi und Vigil sowie zudem eine neue Map namens "Tower", auf der die neuen Fertigkeiten von Dokkaebi als Hacker und Vigil beim verdeckten Vorgehen gefragt sind.

So weit so bekannt, doch darüber hinaus geht es dann auch mit Year 3 weiter. Der erste Zusatzinhalt soll den Namen "Operation Chimera" tragen und einen neuen thematischen Ansatz verfolgen. Im Mittelpunkt stehen dabei auch biologische Gefahren und Quarantänen. Statt einer neuen Map wird es ein Event namens "Breakout" geben. Passend dazu gibt es auch zwei neue Operator, einen Franzosen und einen Russen, die jeweils beide biotechnische Experten sind.

Weitere Details wollte Ubisoft in Anbetracht der noch bevorstehenden Veröffentlichung von "Operation White Noise" noch nicht preisgeben, diese sind jedoch vom Rainbow Six: Siege Invitational im Februar 2018 zu erwarten. Anschließend soll es eine neue italienische Karte und zwei neue italienische GIS Operators in Year 3 Season 2 geben. In Season 3 folgen die Überarbeitung einer bereits verfügbaren Karte mit neuen Gameplay- und Taktik-Elementen sowie neue Operator für Scotland Yard der Briten und Delta Force der Amerikaner. Season 4 kehrt auf die Karte nach Marokko zurück und bringt zwei neue Operator des marokkanischen GIGR.