Der Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege ist ja immer noch sehr populär. Kein Wunder also, dass Ubisoft mit "Outbreak" schon länger das nächste große Event andeutet. Nun wurde auch bekannt gegeben, was euch eigentlich konkret erwartet.

In einigen Trailern hat Ubisoft Spieler von Rainbow Six: Siege bereits auf das nahende Koop-Event "Outbreak" eingestimmt, blieb bislang aber konkrete Details schuldig. Aufgrund des gezeigten Materials gingen viele Spieler und auch wir davon aus, dass es sich um ein Zombie-Event handeln wird. Ganz richtig ist das nun aber tatsächlich nicht.

Vielmehr bekommt ihr es ab dem 06. März in "Outbreak" mit Monstern zu tun - und nicht Zombies. Im Koop-Event trifft eine Gruppe bestehend aus drei Operators auf die Monster in der kleinen Stadt Truth or Conequences in New Mexico. Konkret wird es dabei fünf verschiedene Monstertypen geben, die bezwungen werden wollen.

Die grundlegende Monsterart heißt Grunts, auf die ihr am häufigsten treffen werdet. Diese sind relativ resistent gegen Kugeln. Breacher sind eine Art lebende Näherungsbombe; sie jagen sich selbst in die Luft, um beispielsweise auch Löcher in Wände zu sprengen. Weniger häufig kommen die Rooters vor, die ihre Gegner bewegungsunfähig machen können.

Die Smasher zählen zu den schwergewichtigen Monstern, die Wände abreißen können und ebenfalls nur wenig Schaden von klassischen Gewehrkugeln nehmen. Und zum Schluss bleiben noch die Apex, die Gegnergruppen kommandieren und auf euch hetzen, also verbündete Monster um sich scharen werden. Alle fünf Gattungen sollen ihre Fertigkeiten jeweils kombinieren, um euch das Leben schwer zu machen.

Das Koop-Event "Outbreak" wird in Rainbow Six: Siege vom 06. März bis zum 06. April 2018 andauern. In diesem Zeitraum wird mit "Operation Chimera" auch der erste DLC im jungen Jahr 2018 zum Spiel veröffentlicht.