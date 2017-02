Weitere Inhalte in offener Beta

Nach der geschlossenen Beta-Testphase wird es noch eine weitere zu Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands geben, die dann auch frische Inhalte mit sich bringen wird.

Vor dem Release von Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands am 07. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One wird es nicht nur die geschlossene Beta-Testphase geben. Anschließend will Ubisoft auch noch einen offenen Beta-Test veranstalten, der bislang aber noch nicht datiert ist. Dafür steht schon jetzt fest, dass gegenüber der Closed Beta weitere Inhalte Einzug erhalten werden.

Für die offene Beta plant der französische Entwickler und Publisher demnach die Integration einer weiteren Provinz aus dem fertigen Spiel. Ihr werdet also noch vor dem Release einen weiteren Abschnitt der riesigen offenen Spielwelt erunden können. Das geht aus einer E-Mail, die Teilnehmern an der Closed Beta zugeschickt wurde, hervor. Weitere Details stehen aber vorerst noch aus.