Bald startet die heiß ersehnte Open Beta zu Ghost Recon: Wildlands - Ghost War. Wir konnten es bereits anspielen und zeigen euch in Videoform alles, was wir in den Gefechten über den neuen PvP-Modus herausfinden konnten.

Die Open Beta, die vom 21. bis 25. September 2017 läuft, ist nicht nur frei zugänglich für alle Ghost-Recon-Wildlands-Spieler, sondern funktioniert sogar als Stand-Alone-Download. Ihr müsst also das Hauptspiel nicht besitzen, um bei der Ghost-War-Open-Beta mitspielen zu können.

Ghost War führt euch in verschiedene offene Bereiche, die unter anderem im Dschungel, in Wüsten sowie Schneelandschaften spielen. Mehr Details und vor allem Spielszenen zu Ghost Recon: Wildlands - Ghost War seht ihr im untenstehenden Video.

Direkt unter dem Player findet ihr eine Galerie mit den neuesten Bildern zu Ghost Recon: Wildlands - Ghost War.