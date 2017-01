Auch heute gibt es seitens Ubisoft wieder Neuigkeiten rund um das vielversprechende Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands. Für den Open-World-Hoffnungsträger kooperiert das Studio nun sogar mit Amazon.

Ubisoft und Amazon haben heute per Pressemitteilung eine Zusammenarbeit in Bezug auf Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands angekündigt. Auch Twitch ist involviert, um im Zuge dessen ein 30 Minuten langes Live-Action-Promo-Video zu produzieren. Dieses ist in der offenen Spielwelt des Action-Adventures angesiedelt.

Auch einen Namen hat das Filmprojekt bereits. Dieses soll den Namen "Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands - War Within The Cartel" heißen. Die Veröffentlichung ist für den 16. Februar 2017 geplant, wobei der Clip dann das Santa-Blanca-Kartell in Bolivien näher beleuchtet. Ausgestrahlt wird das Video dann auf dem Twitch-Kanal von Ubisoft, ehe dieses im Anschluss On Demand via Amazon Prime Video zu sehen ist.

Einen Teaser zur Live-Action-Umsetzung könnt ihr euch im Folgenden ansehen. Das eigentliche Spiel soll am 07. März 2017 veröffentlicht werden.