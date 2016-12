Sichert euch jetzt die Chance, Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands vor Release antesten und bei der Entwicklung mithelfen zu können.

Falls ihr Interesse daran haben solltet, vor dem Release eine Runde Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands zu zocken, dann aufgepasst. Ubisoft hat nun offiziell die Anmeldung zur Beta-Phase des Open-World-Titels eröffnet.

Falls ihr also bereits in den Kampf gegen das feindliche Santa-Blanca-Kartell reinschnuppern möchtet, müsst ihr euch einfach nur auf der offiziellen Seite von Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands registrieren. Solltet ihr kein Glück bei der Auswahl haben, dürft ihr ab dem 07. März 2017 in das Abenteuer starten. Denn dann erscheint der Titel für PlayStation 4, Xbox One und den PC.

Einen neuen Trailer, der das feindliche Kartell näher vorstellt, könnt ihr euch zudem bereits jetzt ansehen.