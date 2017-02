Für das im März erscheinende, vielversprechende Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands hat sich Ubisoft auch prominente Unterstützung aus Hollywood an Bord geholt.

Wie der französische Entwickler und Publisher heute bestätigte, hat man sich für die Geschichte des neuen Ghost-Recon-Titels zwei echte Hollywood-Größen und Star-Autoren gesichert. Die Rede ist von Don Winslow und Shane Salerno, die Ubisoft dabei geholfen haben, die Hintergrundgeschichte um die Kartelle im Spiel zu kreieren.

Winslos ist der preisgekrönte Autor des internationalen Bestsellers "The Cartel" sowie von "The Power of the Dog" und "Savages". Salerno hingegen gilt als einer der begehrtesten Autoren der Filmindustrie und arbeitet gegenwärtig mit James Cameron auch an den vier separaten Nachfolgern zu "Avatar". Zudem schreibt und produziert er "The Cartel", eine Adaption des Buches von Winslow, für Ridley Scott.

Ubisoft Senior Producer Nouredine Abboud kommentiert: "Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands ist eine Premiere für die Reihe und bietet erstmals eine riesige offene Welt, die frei erkundet werden kann. Bei diesem Ausmaß an Freiheit wollten wir top Talente an Bord haben, die eine glaubhafte Geschichte rund um die Kartelle und deren Organisation erschaffen. Als Fans ihrer Arbeit wussten wir, dass Don Winslow und Shane Salerno das perfekte Team sind, um dem Spiel seine realistischen Wurzeln zu geben und dabei den Unterhaltungsfaktor eines Entertainment-Produktes zu wahren."