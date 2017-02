Im Xbox Store erwartet euch ein kostenloses Goodie zum kommenden Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands. Erst kürzlich endete die Beta des Shooters.

Xbox-One-Besitzer können ab sofort ein kostenloses Outfit für den Avatar in Anlehnung an Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands erhalten. Ihr habt die Auswahl zwischen einer Version für Männer und Frauen im Xbox Store. Beide Varianten verleihen dem Avatar Sonnenbrille, Handschuhe, Helm und eine Weste in Anlehnung des Nomad-Outfits aus dem Spiel. Erst kürzlich endete die Beta des Open-World-Shooters.

Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands erscheint am 07. März für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Der Titel beinhaltet die bisher größte offene Welt aus dem Hause Ubisoft.