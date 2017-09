Ubisoft schraubt weiter an seinem Open-World-Actionspiel Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands. Derzeit befindet sich ja der PvP-Modus "Ghost War" in der Mache - und genau dieser hat mittlerweile auch einen Release-Termin.

Ubisoft Paris hat angekündigt, dass die Veröffentlichung das brandneuen PvP-Modus "Ghost War" zu Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands unmittelbar bevorsteht. Demnach soll das Update für PC, PS4 und Xbox One gleichermaßen ab dem 10. Oktober 2017 erhältlich sein.

Zuvor fand am vergangenen Wochenende eine offene Beta-Testphase statt, in der der neue PvP-Modus noch einmal ausgiebig getestet wurde. Dabei handelt es sich um einen 4-gegen-4-Team-Deathmatch-Modus, der das taktische Squad-Spiel betont. Vor jedem Match wählen Spieler eine aus zwölf verschiedenen Klassen aus, die in die drei Kategorien Assault, Support und Marksman gehören. Alle füllen im Spielverlauf jeweils unterschiedliche Rollen aus, so dass ihr euch innerhalb eures Teams abstimmen solltet.

In der offenen Beta waren zunächst nur sechs der insgesamt zwölf Klassen enthalten, so dass es zum Release des Modus noch einmal sechs neue Klassen zu erkunden gibt. Alle Klassen werden jeweils Zugriff auf unterschiedliche Waffen, Perks und Individualisierungsoptionen haben. "Ghost War" wird weiterhin auf einer von acht zur Verfügung stehenden Karten gespielt. In Zukunft sollen weitere Karten, Klassen und Modi für das Spiel folgen.