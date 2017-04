Ein neuer Patch für Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands bringt zahlreiche Änderungen sowie einige neue Inhalte in das Spiel. Die Version 3.0 ist ab sofort für Konsolen verfügbar und das PC-Update folgt in den nächsten Tagen.

Der Entwickler und Publisher Ubisoft hat einen neuen Patch für Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands veröffentlicht. Dieser hebt das Spiel auf die Version 3.0 und ist derzeit nur für PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Das Update für die PC-Version des Titels folgt am 14. April. Inhaltlich wurden saisonale Herausforderungen integriert, in denen ihr neue Belohnungen erhalten könnt. Die erste veröffentlichte Mission widmet sich den Unidad-Operationen. Jeden Mittwoch erscheint eine neue Herausforderung und in jeder davon könnt ihr bis zu drei Belohnungen freispielen.

Auch Änderungen gibt es bezüglich der Koop-Erfahrung und ein Bug der XP-Leiste wurde behoben. In den Patchnotes ist außerdem von einer Verbesserung der Vermittlung erzählerischer Inhalte die Rede. Dies betrifft die Dialoge zwischen Charakteren mit künstlicher Intelligenz. Schließlich wurden auch die abgespielten Inhalte des Radios im Auto optimiert, sodass es dort zu mehr Abwechslung kommen soll.

Der Patch ist rund 5,3 GB groß und kann ab sofort auf den Konsolen heruntergeladen werden. Die kompletten Änderungen und Neuerungen des Patches könnt ihr auf der offiziellen Webseite einsehen. Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands ist für Xbox One, PlayStation 4 und PC erhältlich.