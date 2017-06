Ein neues Update für Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands ist im Anmarsch. Dieses wird vor allem für Spieler, die bereits das Maximallevel erreicht haben, interessant sein.

Das nächste kostenlose Update für Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands erscheint am 28. Juni für PlayStation 4, Xbox One und PC. Als Neuerung wird der sogenannte Tier-1-Modus eingeführt. Dieser bietet neue Schwierigkeitsgrade und Herausforderungen für Spieler, die bereits das Maximallevel von 30 erreicht haben. Sobald der Modus aktiviert wurde, findet ihr eine neue Erfahrungsleiste in eurem Profil, die ihr mit erworbenen Tier-Punkten aus Missionen und absolvierten Herausforderungen füllt. Für jedes fünfte Level erhaltet ihr diverse Belohnungen.

Neben dieser Neuerung startet auch die zweite Saison mit neuen Herausforderungen und Belohnungen. Zuletzt wurden auch einige Bugs behoben. Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands ist für Xbox One, PlayStation 4 und PC erhältlich.