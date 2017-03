Pünktlich zum heutigen Verkaufsstart der neuen GeForce GTX 1080 Ti hat NVIDIA nun auch noch einen Game-Ready-Treiber veröffentlicht, der vor allem die DirextX-12-Performance verbessern soll.

Der neue Game-Ready-Treiber ist für DirectX 12-Spiele optimiert. NVIDIA entwickelte den Code im eigenen Treiber weiter, arbeitete eng mit Spieleentwicklern zusammen und will so eine durchschnittliche Leistungssteigerung von 16% in verschiedenen DirectX 12-Titeln erreicht haben:

Ashes of the Singularity – 9%

Gears of War 4 – 10%

Hitman – 23%

Rise of the Tomb Raider – 33%

Tom Clancy's The Division– 4%

Abgesehen von der Performance-Verbesserung bringt das Update zudem die Nutzung von NVIDIA Ansel in Ghost Recon: Wildlands. Mit Ansel können Spieler ihre Gameplay-Aufnahmen nach ihren Wünschen komponieren, superhochauflösende Aufnahmen machen und nach Belieben Filter einsetzen. Ansel ermöglicht es, die Kamera in jegliche Richtung auszurichten sowie an jedem Aussichtspunkt in der Spielwelt aufstellen, um anschließend 360°-Stereo-Photosphären aufzunehmen, die mit einer VR-Brille oder dem Google Cardboard betrachtet werden können.

Folgende Spiele unterstützen Ansel bereits: For Honor, ARK: Survival Evolved, Conan Exiles, Dishonored 2, Mirror’s Edge Catalyst, Obduction, War Thunder, Watch Dogs 2, The Witcher 3: Wild Hunt und The Witness. Ansel wird zum Start kommender Spiele, wie Lawbreaker und Mass Effect: Andromeda, direkt im Spiel verfügbar sein. Ansel ist ebenfalls über ein Plug-In in die Unreal Engine sowie Unity Engine nativ integriert und ist auch bald für Amazon Lumberyard verfügbar.