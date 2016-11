Im neuesten Entwicklertagebuch spricht Ubisoft über die Entscheidungsfreiheiten, die beim Durchführen von Missionen existieren sollen.

Am 7. März 2017 läuft Ghost Recon: Wildlands auf, zu dem die Entwickler nun ein neues Tagebuch veröffentlichen. Darin dreht sich diesmal alles um die Entscheidungsfreiheit in der Open World, vor allem bei Missionen. Wie ihr die jeweiligen Aufträge erledigt, bleibt mehr oder minder euch überlassen. Als Beispiel nennen die Entwickler ein feindliches Camp, das ihr per Holzhammermethode mit schwer bewaffneten Fahrzeugen und Hubschraubern heimsuchen oder im Stillen bei Nacht im Schleichmodus infiltrieren könnt.

Die verschiedenen Taktiken könnt ihr übrigens nicht nur als einsamer Wolf anwenden, sondern auch im Koop-Modus. Bis zu vier Spieler gleichzeitig entscheiden, in welcher Form sie die Aufgaben erfüllen wollen, bestimmte Vorgaben über die Art und Weise soll es generell nicht geben. Das Spiel wird für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.