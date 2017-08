Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands aus dem Hause Ubisoft zählt zu den bislang erfolgreichsten Titeln des Jahres 2017. Ihr habt bisher einen Bogen um das Open-World-Actionspiel für PC, PS4 und Xbox One gemacht? Vielleicht überzeugt euch jetzt die kostenlose Demo.

Der französische Entwickler und Publisher hat nun eine ziemlich lange Probierversion zu Ghost Recon: Wildlands veröffentlicht. Allerdings kommen nur PS4- und Xbox-One-Spieler in den Genuss der kostenlosen Demo. In dieser könnt ihr den Titel satte fünf Stunden lang anzocken, ehe ihr euch entscheiden müsst, ob ihr zur Vollversion greift oder nicht.

Die Demo des Taktik-Shooters ermöglicht es euch, die genannte Spielzeit sowohl im Single- als auch Multiplayer-Koop-Modus zuzubringen. Weitere Einschränkungen über die Spielzeit hinaus gibt es nicht. Der Download der Demo ist via PlayStation Store und Xbox One Store möglich.

Ghost Recon: Wildlands war am 07. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht worden. Was wir vom Spiel halten, verraten wir euch im Ghost Recon: Wildlands Review.