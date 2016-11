Ubisoft legt auch bei Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands Wert auf eine gelungene Vertonung. Um dies zu gewährleisten, hat man sich nun zwei Hip-Hop-Größen für das Game ins Boot geholt.

Auf der Jagd auf Drogenbosse in Bolivien könnt ihr in Ghost Recon: Wildlands auch mitunter vertraute Stimmen hören. Derzeit sind die Sprachaufnahmen für den Actiontitel, der aus der Third-Person-Perspektive gezockt wird, in vollem Gange. Mit dabei sind auch die beiden Hip-Hop-Größen Farid Bang und KC Rebell. Diese sind euch sicherlich ein Begriff, sofern ihr die deutsche Rap-Szene verfolgt.

In Ghost Recon: Wildlands übernehmen die beiden Sprecherrollen für Mitglieder des Santa-Blanca-Kartells, einem mexikanischen Drogenkartel, das im Spiel die gesamte Kokainproduktion Boliviens unter ihre Kontrolle gebracht und das Land in einen Drogenstaat verwandelt hat.

Benedikt Schüler, Marketing Director bei Ubisoft GSA, kommentiert: "Farid Bang und KC Rebell sind die perfekte Besetzung für diese Rollen und definitiv eine Bereicherung für Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Es freut mich sehr, dass wir gemeinsam an diesem Projekt arbeiten."

Das Spiel wird am 07. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht.