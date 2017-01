Bald könnt ihr im Rahmen einer Closed Beta einen Ausflug in die offene Spielwelt von Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands machen. Nun steht fest, wann diese stattfinden wird.

Der französische Publisher und Entwickler Ubisoft hat jetzt verkündet, dass die Beta-Phase zu Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands am 03. Februar beginnen und am 06. Februar enden wird. Ab dem 01. Februar könnt ihr die notwendigen Daten bereits vorab laden. Ihr könnt die Closed Beta auf dem PC, der PlayStation 4 oder der Xbox One spielen.

Auf der offiziellen Website des Spiels könnt ihr euch noch für die Beta anmelden. Es bleibt aber offen, ob ihr anschließend tatsächlich ausgewählt werdet. Wer jedoch eine Einladung erhält, kann anschließend bis zu drei Freunde zur Teilnahme einladen, sofern diese auf der gleichen Plattform zocken.

Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands soll am 07. März für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One veröffentlicht werden.