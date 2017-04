Erste Erweiterung erscheint in Kürze

Mit Ghost Recon: Wildlands hat Ubisoft einen überraschend erfolgreichen Hit gelandet. Nun steht auch schon die erste Erweiterung zum Open-World-Actionspiel in den Startlöchern.

Der französische Entwickler und Publisher Ubisoft hat heute angekündigt, dass Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands in Kürze ein erstes Add-on erhalten wird. Dieses trägt den Namen "Narco Road" und soll für alle Inhaber des Season Pass plattformübergreifend ab dem 18. April erhältlich sein. Season-Pass-Besitzer erhalten nämlich eine Woche früheren Zugriff; ab dem 25. April dürfen dann auch alle anderen Spieler zuschlagen.

In "Narco Road" müsst ihr drei Schmuggler-Gangs infiltrieren. Diese werden durch den trügerischen El Invisible angeführt. Ihr müsst euch durch die Reihen der Gangs nach oben arbeiten, um das Vertrauen des Anführers zu erlangen. Nur dann habt ihr die Chance, an diesen heranzukommen und ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Dazu müsst ihr zunächst die drei folgenden Bosse für euch gewinnen:

Eddie Escovado: Der selbst ernannte Social-Media-Star und adrenalinabhängige Anführer der Kamikazes.

Arturo Rey: Der mysteriöse Anführer der Death Riders, einer Gang von Bikern, die Santa Muerte anbeten.

Tonio Mateos: Der arrogante Anführer der Jinetes Locos, einer Gang, die sich auf das Rennen mit Muscle Cars spezialisiert hat.

Um euch deren Respekt zu erarbeiten, müsst ihr mehr als 15 Kampagnen-Missionen abschließen. Zu diesen Story-Missionen kommen vier neue Arten an Nebenmissionen und Rennherausforderungen dazu. Je mehr Follower ihr dadurch erlange, desto höher wird das Interesse der Gang-Anführer für euch.

Zudem sind im DLC vier exklusive Outfits, neun neue Waffen und vier neue Fahrzeugarten vertreten, darunter Monster Trucks und Muscle Cars. Zudem erhalten alle Spieler Zugang zu einer neuen Spielaktualisierung; das Update soll am 12. April für Konsolen und am 14. April für PC erscheinen. Dieses führt wöchentliche Live-Season-Herausforderungen in Form von Solo-, Koop- und Community-Herausforderungen ein, welche ab dem 18. April spielbar sind.