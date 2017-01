Das kommende Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands will auch in musikalischer Hinsicht überzeugen. Daher hat sich Ubisoft die Dienste eines echten Musik-Veteranen gesichert.

Die Rede ist in diesem Fall von Alain Johannes, der für den Soundtrack des Open-World-Actionspiels verantwortlich zeichnet. Johannes ist nicht nur selbst Musiker, sondern machte sich auch als Producer einen Namen. Unter anderem hat er bereits mit namhaften Bands wie Queens of the Stone Age, Them Crooked Vultures, Arctic Monkeys und Desert Sessions zusammengearbeitet.

Der chilenisch-amerikanische Komponist verarbeitete im Soundtrack von Ghost Recon: Wildlands auch südamerikanische Einflüsse und Instrumente. Das passt sicherlich zum Setting, denn der Titel spielt bekanntermaßen in Bolivien. Weitere Details rund um die Musik könnt ihr dem von Ubisoft ebenfalls veröffentlichten, passenden Video finden, das ihr euch im Anschluss ansehen könnt.