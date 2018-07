Anime-Actiontitel kommt in den Westen

TOKYO Ghoul:re CALL to EXIST

Mit TOKYO GHOUL:re CALL to EXIST kommt erstmals ein auf der gleichnamigen Manga-Reihe basierendes Videospiel nach Europa.

Bandai Namco und Entwickler Three Rings Inc. geben heute bekannt, dass TOKYO GHOUL:re CALL to EXIST auch im Westen erscheinen wird. Es ist das erste Spiel der Reihe, dass diesen Sprung schafft.

TOKYO GHOUL:re CALL to EXIST basiert auf der Dark-Fantasy-Manga-Reihe Tokyo Ghoul:re. Genau wie in der Vorlage bekämpfen sich Ghule und Ermittler mit unterschiedlichen Waffen und Fähigkeiten – ihr entscheidet, welcher Seite ihr euch anschließen wollt. Als Charaktere sollen sämtliche Figuren aus dem Tokyo-Ghoul-Universum zur Verfügung stehen. Neben einem Offline-Modus ist auch ein Mehrspieler-Part vorgesehen, in dem kooperativ ums Überleben gekämpft wird.

Einen genauen Erscheinungstermin für TOKYO GHOUL:re CALL to EXIST gibt es noch nicht, dafür sind die Plattformen bereits bekannt: Das Spiel soll für die PlayStation 4 sowie den PC erhältlich sein. Erste Screenshots findet ihr in der folgenden Galerie: