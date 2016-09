Am Wochenende ging die diesjährige Tokyo Game Show zu Ende und die Organisatoren dürften durchaus zufrieden sein.

Im Vergleich zur Ausgabe im Vorjahr konnte nämlich abermals ein Plus in Sachen Besucherzahlen erreicht werden. Insgesamt fanden sich in diesem Jahr demnach 271.224 Interessierte auf der wichtigsten asiatischen Spielemesse ein. Im Vorjahr waren es noch 268.446 Besucher gewesen, was wiederum Vergleich zu den 251.832 Teilnehmern in 2014 ebenfalls schon eine Steigerung darstellte.

Gleichzeitig bestätigte man, dass es natürlich auch im kommenden Jahr wieder eine Tokyo Game Show geben wird. Die TGS 2017 wird vom 21. bis zum 24. September 2017 stattfinden.