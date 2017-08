So kriegt ihr den Shooter jetzt kostenlos

Ihr habt auf Xbox One und PC bislang noch einen Bogen um Titanfall 2 gemacht? Nun könnt ihr den schnellen Shooter kostenlos haben!

Abonnenten von EA Access und Origin Access auf der Xbox One sowie dem PC können sich ab sofort die Vollversion von Titanfall 2 ohne zusätzliche Kosten sichern. Das hat Publisher Electronic Arts nun bekannt gegeben und damit das Spiele-Line-up seiner beiden Abo-Dienste ausgebaut.

Titanfall 2 stammt von Entwickler Respawn Entertainment und kann nun via The Vault in den Abonnements von EA Access und Origin Access uneingeschränkt heruntergeladen und gespielt werden. Das Erscheinen des Spiels war Anfang Juli zusammen mit dem nahenden EA-Access-Release von Battlefield 1 angekündigt worden.

Zuletzt gab es zum Titel auch ein kostenfreies Wochenende, in dessen Rahmen Gamer die Multiplayer-Komponente ausprobieren konnten. Titanfall 2 war im Oktober 2016 eine Woche nach Battlefield 1 veröffentlicht worden.