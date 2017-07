Respawn Entertainment setzt die Reihe an kostenfreien Zusatzinhalten zu Titanfall 2 fort und wird in Kürze einen Koop-Modus in das Spiel integrieren.

Wie der Entwickler nun angekündigt hat, wird auch Titanfall 2 einen Koop-Horde-Modus erhalten. In diesem dürfen dann vier Spieler zusammen gegen immer stärker werdende KI-Gegnerwellen antreten. Der Modus schimpft sich "Frontier Defense" und ist im neuen DLC namens "Operation Frontier Shield" enthalten, der ab dem 25. Juli kostenfrei angeboten werden soll.

Für das Bezwingen der Gegnerwellen bekommt ihr Geld, das ihr im Spiel für Batterien, Fallen und weitere Extras ausgeben dürft. Außerdem warten gleich vier verschiedene Schwierigkeitsgrade sowie zusätzlich der Schwierigkeitsgrad "Insande" in einem eigens aufgeführten Modus.

Daneben gibt es mit "Aegis Ranks" eine neue Titan-Fortentwicklung, über die ihr mächtige Upgrades freischalten könnt, neue Gegnertypen und zum Release insgesamt fünf unterstützte Karten (Homestead, Forwardbase Kodai, War Games, Rise, Blackwater Canal). Ergänzend warten für andere Modi die neue Karte "Rise" sowie für den Live-Fire-Modus die Map "Township".