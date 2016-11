Wer bis dato noch einen Bogen um das Action-Sequel Titanfall 2 gemacht hat, der kann sich das gute Stück nun auch gänzlich kostenfrei in Rahmen einer besonderen Aktion ansehen.

Entwickler Respawn Entertainment hat heute zusammen mit Publisher Electronic Arts eine besondere Aktion rund um Titanfall 2 angekündigt. In einer exklusiven und kostenlosen Trial-Version könnt ihr euch ohne Risiko und kostenfrei selbst ein Bild vom Spiel machen.

Die besagte Trial-Version beginnt für EA-Access- sowie Origin-Access-Mitglieder bereits am morgigen 30. November, ist aber für alle anderen Spieler ebenfalls ab dem 02. Dezember auf Xbox One, PS4 und PC (via Origin) verfügbar. Dabei könnt ihr den kompletten Multiplayer-Part ausprobieren. Wer anschließend die Vollversion erwirbt, kann seine Multiplayer-Fortschritte speicher und in diese übernehmen.