Titanfall 2 wird nach Veröffentlichung mit DLCs erweitert, sie sollen vorerst kostenlos bleiben. Mikrotransaktionen könnten später folgen, man habe sich allerdings noch nicht festgelegt.

Am 28. Oktober 2016 tritt Titanfall 2 seinen Dienst auf dem PC, der PlayStation 4 und Xbox One an. Mikrotransaktionen werden zum Start keine Rolle spielen, stattdessen sollen die ersten DLCs kostenlos mitgeliefert werden. Laut zwei Mitarbeitern des Entwicklers Respawn Entertainment wolle man "so viel Dinge in das Spiel stopfen wie möglich", damit Käufer das Gefühl haben, "jede Menge für ihr Geld zu erhalten". Dazu zählen verschiedene Gegenstände wie Skins zur Individualisierung von Waffen und den Titanen. Auch Karten und weitere Spielmodi sollen später kostenlos als DLC folgen, um die Spielerbasis nicht zu spalten.

Ausschließen wolle man kostenpflichtige DLCs aber nicht. Möglich wäre, dass es später durchaus kosmetische Inhalte gegen harte Währung gibt, wobei die beiden Mitarbeiter hierzu keinen konkreten Angaben machten. Eine Entscheidung für Mikrotransaktionen sei noch nicht gefallen, man wolle erst die Veröffentlichung abwarten und dann entscheiden, welche Typen von DLCs folgen werden.